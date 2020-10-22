Адвокаты Ефремова попросили освободить его из-под стражи
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Адвокаты актера Михаила Ефремова попросили суд снизить ему наказание до условного, сообщает сайт kp.ru.
Все три адвоката считают, что Ефремова нужно освободить из-под стражи, назначив ему условный срок.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.
22 октября в Мосгорсуде рассматривают апелляционные жалобы на приговор Ефремову.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ефремов выплатил по миллиону трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП
— Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым высказались о смягчении приговора