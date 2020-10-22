Адвокаты Ефремова попросили освободить его из-под стражи

Адвокаты актера Михаила Ефремова попросили суд снизить ему наказание до условного, сообщает сайт kp.ru.

Все три адвоката считают, что Ефремова нужно освободить из-под стражи, назначив ему условный срок.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

22 октября в Мосгорсуде рассматривают апелляционные жалобы на приговор Ефремову.

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