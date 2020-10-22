Песков рассказал о шампанском, которое пил Путин во время звонка Михалкову

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о шампанском, которое пил глава государства, поздравляя с днем рождения режиссера Никиту Михалкова.

По словам Пескова, он не знает, какое именно шампанское пил президент. «Марку, с другой стороны, я не могу называть, это было бы не совсем правильно. Но отечественная марка. Я не знаю, какое шампанское пил Никита Сергеевич. Но можно предположить с большой долей уверенности, что он тоже пил отечественное шампанское», — цитирует Пескова корреспондент «Газеты.Ru».

Никита Михалков 21 октября отметил 75-летие. Владимир Путин поздравил его по видеосвязи, президент и режиссер подняли бокалы за здоровье друг друга.

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