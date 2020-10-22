Ефремов отказался от услуг адвоката Джигурды

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, которого нанял для него артист Никита Джигурда.

По словам Алешкина, он встречался с Ефремовым в СИЗО и приносил ему сигареты, однако жена артиста Софья выступила против участия юриста в деле. «Договорились, что Михаил Олегович извинится перед семьей погибших, передаст им соответствующие письма. Но за два дня до апелляции Софья неожиданно отказалась от моего участия и прекратила всякое общение, обвинив в сговоре с Добровинским», — цитирует Алешкина сайт kp.ru.

Трое новых адвокатов Ефремова также отказались сотрудничать с Алешкиным.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет. 22 октября в Мосгорсуде рассматривают апелляционные жалобы на приговор Ефремову.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашаев надеется на сокращение срока Ефремову

— Ефремов выплатил по миллиону трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП

— Адвокаты потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым высказались о смягчении приговора