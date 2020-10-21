Ольга Дроздова опровергла слухи о госпитализации

Народная артистка России Ольга Дроздова в беседе с РИА «Новости» опровергла слухи о своей госпитализации.

По словам актрисы, она находится дома и хорошо себя чувствует. «Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», — заверила Дроздова.

Ранее Telegram-канал «112» рассказал о том, что Дроздова была якобы госпитализирована в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем.

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— Стало известно о госпитализации Ольги Дроздовой