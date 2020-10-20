Лоза опроверг слухи о выселении из дома

Музыкант Юрий Лоза опроверг слухи о выселении из построенного на «чужой» земле дома.

В беседе с ФАН музыкант объяснил, что у земли, на которой построен его особняк, три вида собственников. «Очередной суд потребовал принести какие-то документы. А СМИ увидели фамилию Лоза — и все это завертелось. Какое выселение! У меня давно оформлен дом, вокруг меня соседи, которые уже давным-давно оформили землю!» — сказал он.

Лоза уточнил, что его обманули при продаже, и продавец скрыл факт, что участок имеет обременение. «Проблемы не только у меня, но и у всего поселка, который даже не внесен на карты. И тут вдруг фамилия Лоза стала такой популярной, что, когда углядели меня в этом списке, все моментально выскочило», — объясняет Лоза свое попадание в заголовки СМИ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лоза ответил на получение благодарности от Путина

— Пригожин высказался о получившем благодарность от Путина Лозе

— Юрий Лоза судится с застройщиком из-за участка