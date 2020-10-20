Родственники Ефремова отказались от примирения с потерпевшей стороной в деле о ДТП

Представитель семьи потерпевших в деле о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, при котором погиб курьер Сергей Захаров, Александр Добровинский заявил, что родственники артиста отклонили предложение его подзащитных о примирении. Об этом сообщает «Москва 24».

Адвокат отметил, что потерпевшая сторона была готова к обсуждению данного вопроса.

В частности он рассказал о телефонных переговорах с защитником Ефремова, в котором шло длительное обсуждение того, «что можно сделать для максимального снижения наказания» актеру.

«Мы готовы были сделать все, чтобы это произошло», — добавил Добровинский.

Он уточнил, что переговоры шли до конца прошлой недели, когда в воскресенье, 18 октября, были прекращены по инициативе семьи Ефремова.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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