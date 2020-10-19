Скончался писатель Владимир Шпаков

Умер российский писатель Владимир Шпаков. Об этом в своем Facebook написала председатель оргкомитета фестиваля «Петербургские мосты» поэтесса Галина Илюхина.

На момент кончины ему было 60 лет.

«Сегодня не стало Володи Шпакова», — сообщила Илюхина.

Других подробностей она не привела.

Шпаков был членом Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза российских писателей, Гильдии драматургов Петербурга, а также работал главным редактором литературного журнала «Зинзивер».