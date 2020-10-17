Скончалась праправнучка Александра Пушкина

Праправнучка поэта Александра Пушкина, профессор Галина Усова скончалась в Мичуринске, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления общественных связей Мичуринского государственного аграрного университета Дмитрия Галкина.

Усова умерла на 82-м году жизни, указано в сообщении. Прощание с профессором состоится 18 октября в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска, заявил Галкин.

Галина Усова приходится Пушкину прапраправнучкой по линии прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой. Она родилась в Архангельске в 1938 году, училась и работала в Плодоовощном институте (ныне — Мичуринский ГАУ). Усова является одним из авторов «Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы», имеет звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.