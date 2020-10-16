Названа дата выхода в российский прокат мультфильма «Душа»

Анимационный фильм Disney и Pixar «Душа» о школьном учителе музыки, попадающем в мир душ, выйдет в прокат в январе 2021 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дистрибьютора картины.

Российская премьера мультфильма запланирована на 21 января 2021 года. «Душа» не выйдет в широкий прокат в странах, где работает стриминговый сервис Disney+, однако в России его пока нет, и мультфильм покажут в кинотеатрах.

По сюжету, в мире душ учитель знакомится с душой, которая не хочет рождаться на земле, и пытается объяснить ей смысл и радости жизни.

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