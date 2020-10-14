Певица Лобода попала в больницу в Москве

Певица Светлана Лобода попала в Боткинскую больницу в Москве после повреждения копчика. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

Как сообщила Лобода, ей потребовалось обследование и МРТ.

«Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз (…) мои хорошие, всё хорошо, сегодня уже буду прыгать», ― сообщила певица.

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