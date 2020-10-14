СКР: жена рэпера Энди Картрайта планировала убийство заранее

Следственный комитет России заявил, что Марина Кохал заранее планировала убийство своего мужа — рэпера Энди Картрайта.

Следствие предположило, что Кохал отравила супруга препаратом из аптеки. По подозрению в причастности к преступлению задержали мать девушки — было установлено, что в момент совершения убийства она находилась в квартире. «Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ею для совершения преступления», — цитирует заявление СКР издание «Подъем».

После смерти Энди Картрайта мать Кохал проживала у адвоката дочери.

Следствие считает, что вечером 29 июля Марина Кохал убила своего мужа и расчленила его труп, засыпав останки щелочью. Так она планировала скрыть следы преступления.

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