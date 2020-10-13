Писательница Вагнер прокомментировала похвалу Кинга в адрес «Эпидемии»
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская писательница Яна Вагнер в беседе с ФАН отреагировала на похвалу американского писателя Стивена Кинга в адрес телесериала «Эпидемия».
По ее словам, факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по ее книге, не укладывается в голове. «Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне», — отметила она.
Вагнер призналась, что не ожидала, что сериал займет четвертую строчку в рейтинге стримингового сервиса Netflix, и выразила надежду, что позже будет снято продолжение «Эпидемии».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix