Писательница Вагнер прокомментировала похвалу Кинга в адрес «Эпидемии»

Российская писательница Яна Вагнер в беседе с ФАН отреагировала на похвалу американского писателя Стивена Кинга в адрес телесериала «Эпидемия».

По ее словам, факт, что Стивен Кинг смотрит сериал, снятый по ее книге, не укладывается в голове. «Но похвалы, конечно, в первую очередь, относятся к создателям фильма, а не ко мне», — отметила она.

Вагнер призналась, что не ожидала, что сериал займет четвертую строчку в рейтинге стримингового сервиса Netflix, и выразила надежду, что позже будет снято продолжение «Эпидемии».

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