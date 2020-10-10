Серябкина усомнилась в «музыкальном формате» Моргенштерна

Российская певица Ольга Серябкина высказалась о музыкальном таланте рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом она заявила на канале «Детали» в YouTube.

Она отметила, что пишет свои песни от души, не делая ставку на то, будет ли композиция хитом. По ее словам, современные исполнители, наоборот, работают только ради хайпа и заработка.

Певица добавила, что ей не близко то, что Моргенштерн делает с точки зрения «музыкального формата».

«Посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, он прикольный чел. Не музыкант!» — уточнила Серябкина.

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