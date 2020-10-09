Пригожин отреагировал на попадание Агутина в лонг-лист «Грэмми»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на попадание певца Леонида Агутина в лонг-лист пяти номинаций американской музыкальной премии «Грэмми».

По словам Пригожин, он горд и счастлив за Агутина. «Неважно, получит он или не получит, он там есть. Я считаю, что Агутин — один из самых выдающихся музыкантов в нашей стране. Тут можно сказать, что он по праву заслуживает эту позицию», — цитирует Пригожина «РенТВ».

La Vida Cosmopolita претендует на номинации «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в «длинном списке» номинаций «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

Леонид Агутин выпустил состоящий из 11 песен альбом 27 марта 2020 года. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

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