Стали известны обстоятельства гибели актера Кафиятуллина в бассейне

Директор фитнес-клуба в беседе с «Пятым каналом» рассказал о гибели актера Рината Кафиятуллина.

Он заявил, что нырявшему артисту пытались оказать помощь. «Наш тренер обратил внимание, что он двигался, а потом замер. Он сразу же к нему подошел, все нормально ли? А он не реагирует. Сразу же достали, сразу же начали качать. Оказывать. Мы как раз две недели назад проходили лекцию по реанимации», — вспомнил директор, добавив, что у 26-летнего мужчины было генетическое заболевание, связанное с функционированием мозга. «У него случались припадки… А здесь тренировка, холодная вода, баня. Спазмы… если организм не подготовлен к нагрузке», — поделился директор.

Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне фитнес-центра на Ангарской улице в Москве 7 октября. Реанимировать его не удалось.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Молодой актер утонул в бассейне фитнес-клуба в Москве