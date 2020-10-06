Дело Ефремова направили в Мосгорсуд

Дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова направлено в Мосгорсуд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда первой инстанции.

Суд рассмотрит поступившие от Ефремова и пострадавшей стороны жалобы на приговор.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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