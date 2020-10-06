Мадонна отказалась работать с Дэвидом Гетта из-за его знака зодиака

Диджей Дэвид Гетта заявил, что певица Мадонна отказалась работать с ним после того, как узнала, кто он по знаку зодиака. Об этом пишет NME.

По словам диджея, исполнительница захотела записать с ним альбом.

Чтобы обсудить детали сотрудничества, они встретились за обедом, во время которого Гетта рассказал, что он Скорпион по знаку зодиака.

«Внезапно она скорчила гримасу и говорит мне: «Мне очень жаль, мы не сможем работать вместе. Было приятно узнать вас. До свидания!», — рассказал диджей.

Мадонна по знаку зодиака Лев.

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