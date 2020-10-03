Стал известен победитель третьего сезона шоу «Голос 60+»

На Первом канале завершился третий сезон проекта «Голос 60+» для исполнителей старшего поколения. Победу в финале одержала 91-летняя Дина Юдина. Ее наставницей была певица и композитор Тамара Гвердцители.

«Дина Юдина — победительница третьего сезона проекта! Поздравляем!» — говорится в сообщении на странице Первого канала в Instagram.

Отмечается, что участники музыкального проекта в течение месяца боролись за победу и признание зрительской аудитории.

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