Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Forbes представил рейтинг актрис с самыми высокими за последний год доходами.
Самой высокооплачиваемой названа звезда сериала «Американская семейка» София Вергара, ее доход оценили в $43 млн.
На втором месте расположилась Анджелина Джоли с $35,5 млн, на третьем — Галь Гадот с $31,5 млн.
Также в топ-10 вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.
В сумме актрисы заработали $254 млн, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Почти все они большую часть гонораров получили от стриминговых сервисов и телевидения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Названы любимые детективы россиян
— Российские школьники хотят включить Роулинг в программу по литературе