Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису мира

Forbes представил рейтинг актрис с самыми высокими за последний год доходами.

Самой высокооплачиваемой названа звезда сериала «Американская семейка» София Вергара, ее доход оценили в $43 млн.

На втором месте расположилась Анджелина Джоли с $35,5 млн, на третьем — Галь Гадот с $31,5 млн.

Также в топ-10 вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

В сумме актрисы заработали $254 млн, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Почти все они большую часть гонораров получили от стриминговых сервисов и телевидения.

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