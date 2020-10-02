Джигана обвинили в осквернении святилища на Кавказе

Путешествующего по Кавказу рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) обвинили в осквернении средневекового святилища «Реком» в Северной Осетии.

Он опубликовал в Instagram фото, на котором сидит у мужского святилища «Реком» у Цейского ущелья. Здесь нельзя находиться женщинам, а мужчинам нельзя употреблять алкоголь, курить и идти по паломнической тропе в обуви. При этом на Джигане кроссовки.

«Неужели никто замечание не сделал?», «В это святое место можно, но только мужчинам и босиком», «Почему в обуви? Туда нельзя в обуви», — пишут ему.

Пока Джиган не ответил на критику.

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