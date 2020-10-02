СМИ установили хронологию событий в день смерти дочери Конкина

«Московский комсомолец» установил хронологию событий, произошедших перед смертью дочери актера Владимира Конкина Софии.

Так, по данным издания, 22 сентября у девушки был выходной. В течение утра и дня София сделала несколько звонков банкам по просроченным кредитам, а также переговорила с классной руководительницей дочери. После этого она отправилась в магазин на станцию «Тушинская».

Около 19.17 София созвонилась с дочерью. Во время разговора школьница ничего странного не заметила.

К 21.00 дочь Конкина направилась домой. А до этого также совершила телефонные разговоры с несколькими абонентами, в том числе и со звонившем номером из Италии.

СМИ подчеркивает, что после этого момента начинаются нестыковки, поскольку сожитель Софии утверждает, что видел, как его возлюбленная собирается в бассейн и берет из холодильника бутылку вина. В то время, как ее дочь говорит, что мужчина ушел из дома в 20.30 незадолго до приезда матери.

В 22.00 дочь Конкина уезжает на занятия в фитнес-клуб, а ее сожитель в 23.00 уходит по делам.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала. Позже семье позвонили из больницы и рассказали, что София в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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