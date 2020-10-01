Адвокат назвала подозреваемого в убийстве дочери Конкина

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко считает, что в смерти Софии Конкиной виновен ее сожитель Михаил Серов, передает «Пятый канал».

Она заявила, что у парня Конкиной нет алиби. По словам юриста, мужчина дает пояснения достаточно противоречивые и не может объяснить, где он находился в промежуток времени, когда Конкина вышла из дома и пошла в фитнес-клуб.

«Мы до сегодняшнего момента не получили от него ответ касательно его алиби», — сообщила Нитченко.

По ее словам, в паре произошла размолвка. Нитченко рассказала, что сожитель Конкиной ревновал и преследовал ее, не давал женщине «жизни».

Помимо жениха Софии, в числе подозреваемых есть люди, с которыми девушка встречалась, ела и пила в день смерти, сообщила адвокат.

Нитченко отметила, что версия о самоубийстве «полностью исключается», так как в календаре у Конкиной имеются записи к стоматологу и в салон красоты, а также указаны встречи с друзьями.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала. Позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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