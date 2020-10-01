Ники Минаж впервые стала мамой

Рэперша Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти стали родителями. Певица родила первенца, сообщает издание Mirror.

Имя и пол младенца не указаны.

Как известно, супруг Минаж и новоиспеченный отец их общего ребенка имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.

В июле cтало известно о первой беременности артистки. Петти и Минаж поженились в 2019 году.

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