Ники Минаж впервые стала мамой
Антон Демидов
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Рэперша Ники Минаж и ее муж Кеннет Петти стали родителями. Певица родила первенца, сообщает издание Mirror.
Имя и пол младенца не указаны.
Как известно, супруг Минаж и новоиспеченный отец их общего ребенка имеет за спиной тюремные сроки за убийство и попытку изнасилования.
В июле cтало известно о первой беременности артистки. Петти и Минаж поженились в 2019 году.
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