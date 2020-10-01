Полиция проверяет нападение на Пашаева с помоями

Полиция проводит проверку после нападения на адвоката Эльмана Пашаева в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас устанавливаются личности напавших на адвоката.

Эльман Пашаев ранее сообщал, что утром 1 октября мужчина напал на него и облил помоями. Адвокат сказал, что в полицию обращаться не будет и что сам смог поймать нападавшего и забрать бумаги, которые тот обронил.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова, адвокатом которого был Пашаев, виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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