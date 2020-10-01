Путин отметил яркое дарование празднующей 45-летие Чулпан Хаматовой

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения празднующую 45-летие актрису театра и кино Чулпан Хаматову.

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Поздравляю вас с днем рождения. Вас знают и любят как замечательную актрису, наделенную ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией. Ваши работы в кино и на театральной сцене — по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся — никого не оставляют равнодушным», — отметил Путин.

Президент не обошел вниманием общественную деятельность Чулпан Хаматовой и ее активное участие в востребованных социальных, благотворительных проектах.

Чулпан Хаматова – народная артистка России, одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Сейчас к выходу готовятся два фильма с Чулпан Хаматовой в главной роли: «Доктор Лиза» Оксаны Карас и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах

— Названа дата премьеры нового фильма Кирилла Серебренникова

— Чулпан Хаматова не уйдет из «Современника» вслед за Сергеем Гармашем