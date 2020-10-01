В соцсетях раскритиковали новый памятник Есенину в Москве

В соцсетях раскритиковали новый памятник, появившийся в Москве к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина.

По мнению пользователей Twitter, изображающая падающего Есенина скульптура не соответствует масштабу личности поэта. «Новый памятник Есенину напомнил мне поделку из пластилина. Я такие лепила, в детстве. Оказывается, во мне умер скульптор», «Нет слов, только матерные», «Мы обращаемся к министру культуры РФ Ольге Борисовне Любимовой! Народ хочет знать, действительно ли «это» — достойный памятник великому, всенародно любимому поэту?» — пишут они.

Памятник расположился во дворе Музея С.А. Есенина, открытом в 1995 году в доме № 24 по Большому Строченовскому переулку, где он жил и был прописан с 1912 по 1918 год. Свою работу автор — скульптор Григорий Потоцкий — назвал «Реквиемом по Есенину», или «Ангелом русской поэзии».

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