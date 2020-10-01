Лепс потерял бизнес из-за коронавируса

Эстрадный исполнитель Григорий Лепс вынужден был закрыть свою кулинарную лавку в центре Москвы, сообщает «СтарХит».

Демократичное кафе с пирожками и десертами, на открытии которого Лепс угощал Филиппа Киркорова и Александра Панайотова, закрылось в конце сентября. Как рассказали сотрудники, Лепс потерял бизнес из-за пандемии коронавируса — во время действия санитарных ограничений предприятие стало убыточным.

До закрытия Лепс планировал открыть сеть подобных кафе. В столице у него продолжают работать рюмочная и ресторан.

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