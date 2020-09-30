Сиквел «Бората» покажут перед выборами президента США

Премьера сиквела фильма Саши Барона Коэна »Борат» выйдет на стриминговом сервисе Amazon 23 октября, в последние дни перед выборами президента США, сообщает Variety.

Картину в жанре социально-политического мокьюментари «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан» Саша Барон Коэн снимал тайно во время действия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Главным героем картины снова станет вымышленный казахстанский журналист Борат Сагдиев.

Первая часть фильма с полным названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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