Конкин резко высказался об избраннике покойной дочери

Актер Владимир Конкин на шоу «Пусть говорят» резко высказался об избраннике своей покойной дочери Софии — Михаиле.

Артисту не понравилось предположение Михаила о том, что причиной гибели женщины в бассейне мог стать прием алкоголя. «Этот подонок говорил, что моя дочь пила. Какое он имеет право? И он говорит об этом сейчас многим. А еще он выставил ее фото в социальных сетях, сказал про смерть. Зачем это делать?», — цитирует артиста «СтарХит». Конкин добавил, что ни один из мужчин его погибшей дочери не вызывал у него доверия.

Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом «утопление». В ночь на 24 сентября женщина скончалась. Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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