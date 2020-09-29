Disney снимет продолжение ремейка «Короля льва»
Валерия Исполатова
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The Walt Disney Studios снимет продолжение ремейка «Короля льва», сообщает Deadline.
Режиссером сиквела станет Барри Дженкинс — автор гей-драмы «Лунный свет», за которую он получил «Оскар» в 2017 году.
Сценаристом выбран автор первой части Джефф Натансон.
Как пишет издание, новый фильм расскажет предысторию льва Муфаса.
В его создании будет использована та же фотореалистичная технология, которая была в первой части.
Ремейк мультфильма 1994 года «Король Лев» вышел в прокат в 2019 году. Он стал самым кассовым мультфильмом в истории, собрав $1,6 млрд по всему миру.
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