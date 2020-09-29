Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов передумал разводиться с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сообщает «СтарХит» со ссылкой на адвоката Сергея Жорина..

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина переписала на Алибасова свою квартиру в Новой Москве, после чего заявила, что была введена в заблуждение. В ответ на это Алибасов подал на развод. «Сегодня Бари Каримович подписал отказ от иска, потому что передумал разводиться с Лидией Николаевной. И это желание обоюдное», — сказал Жорин, добавив, что супруги снова общаются.

Развод Федосеевой-Шукшиной и Алибасова должен был состояться 30 сентября.

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