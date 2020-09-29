Билли Айлиш анонсировала фильм о себе
Александра Лисица
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Певица Билли Айлиш анонсировала выход документального фильма о себе «Мир немного размыт».
В Instagram 18-летняя Айлиш сообщила, что фильм режиссера Ар Джей Картера выйдет в феврале 2021 года.
Ранее Картер снял художественный фильм «Если я останусь» и документальный «Сентябрьский номер» о редакторе журнала Vogue Анне Винтур.
Картина «Мир немного размыт» появится в прокате в кинотеатрах, а также будет доступна подписчикам Apple TV.
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