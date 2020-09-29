Стали известны обстоятельства смерти дочери Владимира Конкина

Следователи почти полностью восстановили обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне одного из фитнес-клубов столицы, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, в организме погибшей не нашли алкоголя.

Известно, что дочь актера пришла в фитнес-центр одна и сразу пошла в бассейн. Кроме нее, в помещении было три гостя клуба. Один из них увидел, как Софии стало плохо и, по его словам, практически сразу вытащил женщину из бассейна с глубины около 1,6 м. Другой мужчина оказал ей первую помощь. Несчастный случай произошел в промежутке между 22.00 и 23.00 мск. Издание утверждает, что «скорую» сотрудники фитнес-клуба вызвали только в 23.30.

Ранее по факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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