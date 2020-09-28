«Нос просто отсутствовал»: экс-супруг Лолиты перенес шесть операций
Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов на передаче «Звезды сошлись» рассказал, что за четыре месяца перенес шесть операций.
Сейчас после серьезной травмы у него отсутствуют передние зубы, стоят «титановые подложки» под глазами и скобы на скулах. «Было двенадцать переломов, глаз не было видно, нос просто отсутствовал. Хрящ был поломан. Поставили штыри, я дышал через рот. Пять дней не мог встать», — вспоминает Иванов.
Во время болезни Иванов похудел на восемь килограммов. Ему предстоит еще несколько хирургических вмешательств.
Ранее в СМИ сообщалось, что Дмитрий Иванов мог получить травмы в результате ДТП или драки. Сам он отказывался комментировать обстоятельства получения серьезных травм.
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