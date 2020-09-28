Познер предложил жестко наказывать за отсутствие масок

Телеведущий и журналист Владимир Познер предложил жестко наказывать россиян за отсутствие масок и перчаток.

У себя на сайте он предложил серьезно штрафовать отказывающихся носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции граждан. За первое нарушение он предложил штрафовать на 25 тыс. руб., за второе — на 50 тыс. руб. «Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения – пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — считает Познер.

Владимир Познер также привел в пример Францию, где штрафуют за нарушение «масочного режима».

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