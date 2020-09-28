Ефремов обжаловал свой приговор

Актер Михаил Ефремов направил в суд собственную жалобу на приговор, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. В результате аварии водитель столкнувшегося с автомобилем артиста грузовика погиб.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Актер также должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роль Ефремова в спектакле «Чапаев и Пустота» будет исполнять Устюгов

— Новый адвокат Ефремова указал на давление со стороны Пашаева

— Пашаев требует лишить Бутырину статуса адвоката