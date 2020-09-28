Отец участника отбора на «Детское Евровидение» объяснил скандал с голосованием

Отец участника национального отбора на «Детское Евровидение — 2020» от России Рутгера Гарехта в беседе с «Пятым каналом» объяснил скандал вокруг итогов голосования.

Гаррехта на несколько баллов обошла 11-летняя петербурженка София Феськова, что возмутило маму мальчика и пользователей сети, организовавших травлю Феськовой. Иван Гаррехт подчеркнул, что скандал «еврофанаты» устроили из-за итогов зрительского голосования. «В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это все скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил», — сказал он.

Иван Гаррехт также поздравил Софию Феськову с прохождением отбора и заверил, что его сын не расстроился из-за проигрыша.

18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение — 2020» пройдет 29 ноября. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он состоится в формате телемоста. Ведущие конкурса будут находиться в студии в Варшаве.

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