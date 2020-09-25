Макаревич сообщил, что переболел коронавирусом
Антон Демидов
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил, что он переболел коронавирусом нового типа в легкой форме.
Артист отметил, что он перенес болезнь, но при этом «вообще ничего не почувствовал».
«В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — сказал Макаревич.
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