Макаревич сообщил, что переболел коронавирусом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире радио «Эхо Москвы» сообщил, что он переболел коронавирусом нового типа в легкой форме.

Артист отметил, что он перенес болезнь, но при этом «вообще ничего не почувствовал».

«В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня», — сказал Макаревич.

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