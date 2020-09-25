Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своих доходах

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием «Подъем» отреагировал на слухи о своих доходах.

Он отметил, что никто из сотрудников государственных каналов не раскроет информацию о своих гонорарах. «Честно говоря, никогда так и не высчитывал поступления, они далеко не все мои источники даже указали. А в нашей индустрии есть такой пункт, как неразглашение. Поэтому никто и никогда этого не скажет», — сказал Соловьев.

Ранее издание The Insider опубликовало статью о доходах ведущих главных госканалов. Владимир Соловьев, согласно этим данным, зарабатывает 52,6 млн руб. в год.

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