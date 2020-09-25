Сын Ефремова заболел COVID-19

Коронавирус нового типа выявили у младшего сына актера Михаила Ефремова, заявил друг семьи друг семьи актера Алексей Лобарев журналу «СтарХит».

По словам Лобарева, COVID-19 обнаружили у 10-летнего сына актера, он заразился в школе. Болезнь у мальчика протекает «почти бессимптомно», без повышения температуры.

На данный момент тесты на коронавирус у жены актера и старших детей отрицательные, однако семья приняла решение самоизолироваться на даче до выздоровления младшего ребенка, рассказал друг семьи.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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