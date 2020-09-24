Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли
Антон Демидов
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Студия Marvel снова перенесла премьеру кинокомикса «Черная Вдова» на более позднюю дату. Об этом сообщает Deadline.
Изначально премьера фильма должна была состояться 6 ноября текущего года. Теперь выход картины на экраны запланирован на 7 мая 2021 года.
Отмечается, что Marvel также отложила премьеры других кинокомиксов четвертой фазы: премьера ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец» состоится 9 июля 2021, а фильма «Вечные» — в ноябре 2021.
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