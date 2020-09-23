Стало известно о положительном тесте на коронавирус у Резо Гигинеишвили

Прослушать новость
Остановить прослушивание

У режиссера Резо Гигинеишвили сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает издание Super со ссылкой на источники в сфере кино.

Кроме него, лечение проходит режиссер Нигина Сайфуллаева. И Сайфуллаева, и Гигинеишвили почувствовали себя плохо после возвращения в Москву с кинофестиваля «Кинотавр».

Ранее стало известно о коронавирусной инфекции у другого участника «Кинотавра» — актера и режиссера Александра Молочникова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусом

Глава Минкульта Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

Нетребко рассказала о том, как перенесла коронавирус