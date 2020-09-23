Стало известно о положительном тесте на коронавирус у Резо Гигинеишвили
Александра Лисица
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У режиссера Резо Гигинеишвили сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает издание Super со ссылкой на источники в сфере кино.
Кроме него, лечение проходит режиссер Нигина Сайфуллаева. И Сайфуллаева, и Гигинеишвили почувствовали себя плохо после возвращения в Москву с кинофестиваля «Кинотавр».
Ранее стало известно о коронавирусной инфекции у другого участника «Кинотавра» — актера и режиссера Александра Молочникова.
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