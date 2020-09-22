Китайский фильм «Восемь сотен» стал лидером мирового проката в 2020 году, сообщает Comic Book.

Общие сборы картины через месяц после начала проката составили $426 млн.

«Восемь сотен» обошел прошлого лидера — американский боевик «Плохие парни навсегда».

Фильм «Довод» Кристофера Нолана собрал пока $250 млн, а экранизация мультфильма «Мулан» — $57 млн.

«Восемь сотен» основан на реальных событиях. Картина повествует о том, как отряд китайских солдат героически защищал склад в Шанхае от японских войск в течение четырех дней в 1937 году.

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