Глава Минкульта Любимова ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у отца

Глава Минкульта Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с госпитализацией ее отца. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства уточнили, что ректор Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Борис Любимов получил положительные результаты анализов на новый тип коронавируса COVID-19.

Там также добавили, что самоизоляция Любимовой не повлияет на работу министерства.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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