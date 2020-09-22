Андрей Макаревич раскрыл размер своей пенсии
Михаил Кириллов
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Народный артист России и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью газете «Взгляд» заявил, что получает «большую пенсию».
«По-моему, тысяч 26 я получаю», — сказал музыкант.
По его словам, в эту сумму включены все пособия и дополнительные надбавки, в том числе за звание ветерана труда.
Макаревич добавил, что среди его знакомых нет ни одного неработающего пенсионера: все они считают работу своим призванием и не собираются выходить на пенсию.
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