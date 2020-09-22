Жена Петросяна впервые выложила совместные фото с сыном

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые выложила совместные фото с новорожденным сыном на своей странице в Instagram.

В марте 2020 года у Петросяна и Брухуновой родился сын Ваган. Однако только в сентябре артист выложил первую фотографию с ребенком.

Теперь пришла очередь и его жены. Брухунова поделилась с подписчиками снимками, сделанными во время прогулки.

«Воскресные прогулки теперь такие», — подписала она фотографии.

Евгений Петросян и эстрадная артистка Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. В 2019 году юморист женился в пятый раз — на своей 31-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

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