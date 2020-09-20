Пашаев рассказал о гонораре за защиту Ефремова

Бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что получил гонорар за защиту актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашаева, сумма гонорара является адвокатской тайной, и ее нельзя разглашать.

«Нулей много [в сумме]», — уточнил экс-адвокат.

При этом ранее он заявил, что защищал Ефремова бесплатно.

По данным источника, Пашаев оценил свою работу в 11 млн руб. и получил гонорар еще до начала суда.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения Кодекса адвокатской этики при рассмотрении дела Ефремова. Артист заявил, что юрист подставил его на восемь лет.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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