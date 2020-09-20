Пашаев рассказал о гонораре за защиту Ефремова

Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что получил гонорар за защиту актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашаева, сумма гонорара является адвокатской тайной, и ее нельзя разглашать.

«Нулей много [в сумме]», — уточнил экс-адвокат.

При этом ранее он заявил, что защищал Ефремова бесплатно.

По данным источника, Пашаев оценил свою работу в 11 млн руб. и получил гонорар еще до начала суда.

18 сентября Пашаева лишили адвокатского статуса за нарушения Кодекса адвокатской этики при рассмотрении дела Ефремова. Артист заявил, что юрист подставил его на восемь лет.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса

Пашаев огласил письмо Ефремова в свою защиту

Назван новый адвокат Михаила Ефремова