Басков оправдался за пост с ошибками про клип о Белоруссии

Певец Николай Басков опроверг в Instagram авторство поста, в котором он якобы комментирует участие в записи песни и клипа с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее скриншот этого поста был опубликован во многих СМИ. Журналисты обратили особое внимание на допущенные «певцом» логические, грамматические и пунктуационные ошибки в предложениях.

Однако, как утверждает Басков, он не писал этот пост и эти слова ему не принадлежат.

«Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ, прежде, чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта, а не строчите высказывания с фейк-аккаунтов», — написал Басков.

В клипе в поддержку Лукашенко «Любимую не отдают» снялись Николай Басков, Филипп Киркоров, Диана Гурцкая и другие белорусские и русские артисты. «Любимую не отдают» — цитата из заявления Лукашенко, которое он сделал в ходе обращения с посланием к народу и парламенту в преддверии президентских выборов 9 августа, после которых в Белоруссии начались акции протеста.

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