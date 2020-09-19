Познер считает антироссийские санкции «наказанием» Запада за речь Путина

Журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что западные страны стали вводить санкционные меры против России после слов президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.

Он напомнил, что 13 лет назад президент на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности заявил, что российское руководство не принимает политику однополярного мира, так как у России есть свои национальные и геополитические интересы. Также Путин говорил, что «Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку».

«С тех самых пор Запад «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — пояснил Познер.

Причем правительству западных стран для введения ограничительных мер против России годятся любые поводы, полагает он.

«Хочу подчеркнуть, что я не являюсь сторонником Путина, я не его апологет, но и не оппозиционер. Я стремлюсь к объективной оценке», — резюмировал Познер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЕП потребовал ужесточить санкции против РФ из-за дела Навального

— Больше половины россиян против уничтожения санкционных продуктов

— В МИД РФ считают незаконными санкции Запада против Белоруссии