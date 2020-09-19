На концерте в поддержку Лукашенко неизвестная выступила под фонограмму другой певицы

Организаторы концерта в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске «подменили» на сцене финалистку четвертого сезона шоу «Голос.Дети» Стефанию Соколову, которая отказалась выступать. Об этом пишет «Подъем» в Telegram-канале.

По словам певицы, она объявила организаторам концерта, что не будет выступать, однако те выпустили под ее фонограмму неизвестную девочку.

«На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! Никто даже не спрашивал разрешения, мы просто увидели запись! Как это возможно! Кто эта девочка? А как же нарушение авторских прав?», — говорится в сообщении.

Организаторы не давали комментариев о случившемся.

Концерт прошел в четверг, 17 сентября.

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